Ultime notizie BarcellonaCaldo recordSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump balla la 'Trump Dance' sul palco dei 'Patriot Game' con le giovani atlete – Il video

17 Agosto 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 16 agosto 2026 Un video mostra il presidente Donald Trump interagire e muoversi a tempo di musica con alcune giovani atlete sul palco dei "Patriot Games". L'evento sportivo, promosso dall'amministrazione statunitense nell'ambito delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti, si è svolto presso la SPIRE Academy in Ohio e ha coinvolto studenti tra i 14 e i 17 anni. Not for sale. Courtesy: Margo Martina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sigfrido Ranucci candidato? La tentazione nel M5s, i dubbi nel Pd e gli attacchi per lasciare Report: «Se non la smettono, lo faccio»

2.

Tensioni nella Lega, l’ex Paolo Grimoldi: «Le contestazioni? A Pontida non ci sarà neanche chi mette giù le panche, se Salvini non cambia resta solo abbandonarlo»

3.

Le primarie e il risiko di Renzi: ragiona sui nomi, ma non esclude la discesa in campo

4.

Giorgia Meloni e la stanchezza, la domanda della figlia Ginevra nell’intervista a Chi: «Perché il lavoro viene prima di me?». Cosa ha detto su Vannacci

5.

Report, La Russa: «La trasmissione va cambiata non eliminata»