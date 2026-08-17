Trump balla la 'Trump Dance' sul palco dei 'Patriot Game' con le giovani atlete – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 16 agosto 2026 Un video mostra il presidente Donald Trump interagire e muoversi a tempo di musica con alcune giovani atlete sul palco dei "Patriot Games". L'evento sportivo, promosso dall'amministrazione statunitense nell'ambito delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti, si è svolto presso la SPIRE Academy in Ohio e ha coinvolto studenti tra i 14 e i 17 anni. Not for sale. Courtesy: Margo Martina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev