Trump difende i rincari della benzina: Non mi scuso, servono a fermare l'Iran – Il video

(Agenzia Vista) Garden City, New York, Usa 15 agosto 2026 "Quindi vi dico solo questo: se vi trovate a pagare un pochino di più per la vostra benzina, ricordatevi solo che lo state facendo affinché un Paese molto malvagio non possa avere… un Paese che è davvero il primo sponsor statale del terrorismo al mondo. Non vogliamo che abbiano armi nucleari, quindi ricordatevelo. Quando dovete pagare un po' di più e siete a 4 dollari, va bene, voglio dire… Non chiederò mai scusa, ho fatto la cosa giusta." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un evento a Garden City nello Stato di New York. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev