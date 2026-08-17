Ultime notizie BarcellonaCaldo recordSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Tra non molto dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio Usa – Il video

17 Agosto 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Garden City, New York, Stati Uniti 15 agosto 2026 "E dopo che avremo finito di sconfiggere l'Iran, che sta venendo sconfitto molto duramente… Tra non molto dichiarerò lo Stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. In sostanza è questo. Abbiamo il blocco, nessuna nave passa a meno che non lo vogliamo noi. E che mi dite del Venezuela? Il Venezuela è stata una guerra di un giorno. E ora lavoriamo benissimo con loro, abbiamo preso milioni e milioni di barili di petrolio". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald a un evento a Garden City, nello Stato di New York. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sigfrido Ranucci candidato? La tentazione nel M5s, i dubbi nel Pd e gli attacchi per lasciare Report: «Se non la smettono, lo faccio»

2.

Tensioni nella Lega, l’ex Paolo Grimoldi: «Le contestazioni? A Pontida non ci sarà neanche chi mette giù le panche, se Salvini non cambia resta solo abbandonarlo»

3.

Le primarie e il risiko di Renzi: ragiona sui nomi, ma non esclude la discesa in campo

4.

Giorgia Meloni e la stanchezza, la domanda della figlia Ginevra nell’intervista a Chi: «Perché il lavoro viene prima di me?». Cosa ha detto su Vannacci

5.

Report, La Russa: «La trasmissione va cambiata non eliminata»