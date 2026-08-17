Trump: Tra non molto dichiarerò lo Stretto di Hormuz territorio Usa – Il video

(Agenzia Vista) Garden City, New York, Stati Uniti 15 agosto 2026 "E dopo che avremo finito di sconfiggere l'Iran, che sta venendo sconfitto molto duramente… Tra non molto dichiarerò lo Stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. In sostanza è questo. Abbiamo il blocco, nessuna nave passa a meno che non lo vogliamo noi. E che mi dite del Venezuela? Il Venezuela è stata una guerra di un giorno. E ora lavoriamo benissimo con loro, abbiamo preso milioni e milioni di barili di petrolio". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald a un evento a Garden City, nello Stato di New York. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev