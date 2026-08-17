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Venezia, uccide l’ex compagna poi va a casa e si impicca

17 Agosto 2026 - 14:21 Stefania Carboni
Auto carabinieri
Auto carabinieri
Tania Terrin, 39 anni, sarebbe stata strangolata la sera di Ferragosto dall’ex compagno 43enne, Dino Keber
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Un 43enne, Dino Keber, di Dolo (Venezia), è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione, dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna, Tania Terrin, 39 anni, il cui corpo è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara (Venezia). La scoperta dei due cadaveri – riporte il sito de La Nuova Venezia – è avvenuta nella tarda serata di ieri.

La vittima aveva già denunciato l’ex

La notizia è confermata oggi le forze dell’ordine, che mantengono uno stretto riserbo sulla dinamica. Al termine della relazione, Tania avrebbe denunciato Dino, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal Questore di Venezia.

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