Cede il pannello in plexiglass dal tetto del capannone, imprenditore precipita e muore: la tragedia a Perugia

L'uomo era salito sul tetto per verificare una perdita d'acqua quando un pannello in plexiglass ha ceduto facendolo precipitare per una decina di metri. La vittima si chiamava Aldo Biselli

Un imprenditore edile di 60 anni, Aldo Biselli, è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Deruta, vicino Perugia. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte del personale dell’Usl, mentre sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il cedimento del pannello in plexiglass

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era salito sul tetto della struttura per verificare una perdita d’acqua. Sarebbe però precipitato dopo il cedimento di un pannello in plexiglass, che non avrebbe retto il suo peso.

La comunità in lutto

In segno di lutto, il Comune di Deruta ha annullato un concerto in programma in serata. Sotto il post con cui l’amministrazione ha annunciato la cancellazione dell’evento sono comparsi centinaia di commenti per ricordare Aldo Biselli e rivolgere le condoglianze alla famiglia. Sposato e padre di due figli, Biselli era conosciuto non solo per la sua attività nel settore edile, ma anche per il suo impegno sociale e la passione per il calcio. A ricordarlo è anche il Deruta Calcio, di cui era stato dirigente. «Il Deruta San Nicolò si stringe con profondo dolore alla famiglia per la scomparsa di Aldo Biselli, storico dirigente e da sempre uomo vicino alla nostra società», ha scritto la società.