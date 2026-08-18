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Trump: Kim Jong-un mi ha sempre trattato con rispetto, ci vado d'accordo – Il video

18 Agosto 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2026 “No. Sto rendendo le cose molto più sicure. Capisci? In realtà sto rendendo le cose molto più sicure. Kim Jong-un mi ha sempre trattato con grande rispetto. E ci siamo incontrati in numerose occasioni, due occasioni principali in realtà, abbiamo parlato e trascorso del tempo insieme.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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