Trump: Kim Jong-un mi ha sempre trattato con rispetto, ci vado d'accordo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2026 “No. Sto rendendo le cose molto più sicure. Capisci? In realtà sto rendendo le cose molto più sicure. Kim Jong-un mi ha sempre trattato con grande rispetto. E ci siamo incontrati in numerose occasioni, due occasioni principali in realtà, abbiamo parlato e trascorso del tempo insieme.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev