Trump: Mi piace idea di dichiarare Stretto di Hormuz territorio Usa, ne abbiamo totale controllo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2026 “Ho appena detto che è un'ottima idea, sì. Voglio dire, lo controlliamo. Lo controlliamo con il blocco. Abbiamo un blocco, possiamo controllarlo con il blocco e… mi piace l'idea di dichiararlo un territorio. Abbiamo il controllo totale dello stretto. Ora, possono essere un fastidio, possono mettere una mina in acqua e alle persone non piace che le mine colpiscano le loro navi da un miliardo di dollari, sapete, eccetera.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev