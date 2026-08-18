Ultime notizie BarcellonaCaldo recordSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Mi piace idea di dichiarare Stretto di Hormuz territorio Usa, ne abbiamo totale controllo – Il video

18 Agosto 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2026 “Ho appena detto che è un'ottima idea, sì. Voglio dire, lo controlliamo. Lo controlliamo con il blocco. Abbiamo un blocco, possiamo controllarlo con il blocco e… mi piace l'idea di dichiararlo un territorio. Abbiamo il controllo totale dello stretto. Ora, possono essere un fastidio, possono mettere una mina in acqua e alle persone non piace che le mine colpiscano le loro navi da un miliardo di dollari, sapete, eccetera.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lega, Fontana chiede la testa di Salvini: «Non temiamo il rinnovamento»

2.

La nuova vita di Daniela Santanchè, tra burraco e orate: «Io qui in Versilia lavoro. Il potere? Non mi manca»

3.

Le chat shock dei seguaci di Vannacci tra nostalgia di Hitler e insulti antisemiti. La replica del partito

4.

Sigfrido Ranucci candidato? La tentazione nel M5s, i dubbi nel Pd e gli attacchi per lasciare Report: «Se non la smettono, lo faccio»

5.

Report, La Russa: «La trasmissione va cambiata non eliminata»