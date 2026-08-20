Ancora incendi nell'Aquilano e nel Chietino Vigili del Fuoco a lavoro con mezzi aerei e a terra – Il video

(Agenzia Vista) L'Aquila, 20 agosto 2026 Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per domare gli incendi di vegetazione che da diversi giorni stanno colpendo alcune aree della regione Abruzzo, con particolare criticità nel territorio della provincia dell'Aquila. Attualmente le squadre a terra e i mezzi aerei del Corpo nazionale sono concentrati su tre fronti principali. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev