Giorgia Meloni sceglie ancora la Puglia: dal resort con i trulli a quello del G7, i luoghi delle vacanze della premier

Come ogni anno, si rincorrono voci e indiscrezioni sulle scelte della presidente del Consiglio per le vacanze estive. Venerdì l'evento a Taranto insieme a Mattarella per inaugurare i Giochi del Mediterraneo

Giorgia Meloni ha scelto ancora una volta di trascorrere le vacanze estive in Puglia. E anche quest’anno, come ormai da tradizione, si è aperta una sorta di caccia all’avvistamento per cercare di decifrare i suoi spostamenti. Tra indiscrezioni, segnalazioni contraddittorie e amici impegnati a proteggere la sua privacy, la presidente del Consiglio sta trascorrendo alcuni giorni di pausa in Valle d’Itria, prima di tornare agli impegni istituzionali. A individuare con precisione il luogo scelto dalla premier è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui Meloni si sarebbe trasferita proprio in questi giorni all’Ottolire Resort, nella campagna di contrada Papariello Serafino, a Locorotondo.

Il resort dove (forse) alloggia la premier

Il resort è immerso nel paesaggio tipico della Valle d’Itria, tra trulli, ulivi e muretti a secco. La struttura nasce dal recupero di un gruppo di antichi trulli acquistati nel 1973 da Michele, soprannominato «Ottolire», e dalla moglie Vita. Oggi ospita camere e suite ricavate negli edifici in pietra, oltre a un ristorante, una piscina e una spa. Un luogo che sembra puntare molto sulla riservatezza, caratteristica evidentemente importante per una presidente del Consiglio in vacanza.

Meloni sceglie ancora la Valle d’Itria

Per Meloni si tratta di un ritorno a Locorotondo, dove la scorsa estate ha trascorso una parte delle proprie ferie, soggiornando al Trulli Leonardo Resort. Prima di arrivare all’Ottolire, però, il soggiorno pugliese di Meloni è stato avvolto da un certo mistero. A raccontarlo è Repubblica, che parla di una vera e propria girandola di segnalazioni: «È nella solita masseria a Ceglie», sosteneva qualcuno, mentre altri indicavano una villetta riservata a Polignano a Mare e altri ancora la davano già alle pendici di Locorotondo, magari proprio nel resort scelto l’anno precedente.

Con chi è in vacanza la premier

Tra le ipotesi circolate con maggiore insistenza c’è stata quella di Borgo Egnazia, il resort di lusso di Savelletri già scelto da Meloni come sede del G7 del 2024. Secondo le indiscrezioni raccolte da Repubblica, la premier sarebbe stata nella struttura il 14 agosto e poi nuovamente il 16, con una breve parentesi a Roma per Ferragosto. Alcuni ospiti avrebbero riferito di averla vista, insieme al sottosegretario Marcello Gemmato, la sorella Arianna, l’ex compagno Andrea Giambruno e qualche altro amico.

L’appuntamento a Taranto con Mattarella

Di tutto ciò non c’è nemmeno uno straccio di foto: soltanto avvistamenti (o presunti tali) e indiscrezioni di giornali locali e nazionali. Quel che è certo è che il tempo per il relax sta per finire. Il prossimo appuntamento istituzionale di Giorgia Meloni è già fissato per venerdì 21 agosto a Taranto, dove la premier è attesa per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In copertina: una foto dell’Hotel Ottolire Resort di Locorotondo, in Puglia