Meloni: «Ceuta dimostra che l’Europa deve proteggere i propri confini»
«La stragrande maggioranza delle Nazioni europee condivide la posizione che l’Italia ha espresso in questi giorni. E cioè che la priorità dell’Europa sia proteggere le frontiere esterne dall’immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione che è alla base del sistema Schengen». A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata al direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella.
Meloni e Ceuta
«La grave crisi migratoria che si è aperta a Ceuta e la possibile nuova ondata, prevista dalle stesse autorità spagnole per il 15 agosto, ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare tutte le misure necessarie», assicura Meloni. Il governo utilizzerà i 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio «per intervenire sul caro energia e ridurre i costi per famiglie e imprese», dice la premier, il cui esecutivo cercherà di «mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi sulle famiglie vulnerabili e sulle imprese, ma più in generale di tutti gli italiani».
Il nucleare
Sul nucleare Meloni conferma: «Siamo determinati ad andare avanti, con grande velocità e concretezza», ritenendolo «la vera soluzione per la nostra sicurezza energetica e per avere, nel medio e lungo periodo, costi nettamente più bassi rispetto agli attuali». Riguardo il fisco, Meloni rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio: «Ogni anno, tra taglio del cuneo e tagli dell’Irpef, rimettiamo nelle tasche degli italiani 21 miliardi di euro».
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L’economia
Infine, dice la premier, «l’economia italiana sta tenendo bene e i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Quando questo governo si è insediato il rapporto deficit-Pil era all’8,1%. Oggi quel rapporto è sceso al 3,1%, quindi ben cinque punti in meno. Ci siamo riusciti senza tagliare, ma anzi aumentando le spese fondamentali. Come quelle per la sanità, il welfare e i contratti pubblici», dice. Quanto al risiko bancario, Meloni ribadisce la neutralità dell’esecutivo: «Non siamo parte attiva nelle attuali dinamiche di mercato che interessano il settore bancario».