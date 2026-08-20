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Lollobrigida: Con Governo Meloni agricoltura tornata al centro, Italia prima per valore aggiunto – Il video

20 Agosto 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) San Benedetto del Tronto, 20 agosto 2026 "Abbiamo rimesso al centro il nostro modello produttivo. Abbiamo fatto delle scelte molto chiare, non solo a chiacchiere come è avvenuto per molto tempo: si definiva il settore primario, ma nessuno lo metteva al primo posto degli interessi di un Governo." Così il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a Bar Italia a San Benedetto del Tronto organizzato da Fratelli d'Italia. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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