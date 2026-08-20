Allerta maltempo dopo il caldo record, la mappa della Protezione civile. Le zone a rischio temporali e grandine al Centro-Nord: parchi e cimiteri chiusi

La perturbazione atlantica porta temporali e grandine in tutto il Nord. Allerta arancione in Lombardia: previste raffiche fino a 110 km/h a Milano

Una perturbazione proveniente dall’Atlantico arriva oggi, giovedì 20 agosto, sul Nordovest dell’Italia, portando temporali che dalle Alpi. Nel corso della giornata il maltempo raggiungerà anche il resto del Nord, mentre nel resto del Paese continuerà a essere soleggiato. Il passaggio della perturbazione potrebbe però essere accompagnato da fenomeni intensi, grandinate e forti raffiche di vento, tanto che è stata dichiarate un’allerta arancione per alcune zone della Lombardia e un’allerta gialla in alcune del Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Allerta arancione a Milano

Una situazione delicata riguarda Milano, dove è stata dichiarata un’allerta arancione per rischio temporali sul nodo idraulico della città. L’allerta è entrata in vigore alle 6 di oggi, dopo una prima fase di livello giallo iniziata alla mezzanotte. I fenomeni più intensi sono attesi nel pomeriggio e soprattutto tra le 18.30 e le 23, quando sulla città e nell’area circostante potrebbero arrivare temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento fino a 110 km/h.

I divieti per il maltempo a Milano

Per questo il Comune di Milano ha disposto la chiusura dei parchi e delle attività al loro interno, compresi il Planetario e le biblioteche. Le autorità invitano inoltre a prestare attenzione a balconi e terrazzi, mettendo in sicurezza vasi, tende e tutti gli oggetti che potrebbero essere spostati o trascinati dal vento.

La situazione in Liguria

In Liguria le forti piogge sono già iniziate questa mattina e in alcune zone sono ancora in corso. La Protezione civile regionale sta monitorando l’evoluzione del maltempo, soprattutto dopo la formazione di una cella temporalesca persistente che ha interessato il territorio. I Comuni di Rapallo, Cicagna, Coreglia e Orero sono stati contattati per verificare la situazione, ma al momento non sono state segnalate grandi criticità. Nelle prossime ore sono ancora attesi altri rovesci e temporali, con possibili grandinate di piccole o medie dimensioni.