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Massiccio attacco russo su Kiev incendi nella capitale ucraina – Il video

20 Agosto 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 20 agosto 2026 Proseguono i lavori dei servizi di emergenza ucraini nei luoghi colpiti da un massiccio attacco combinato condotto dalla Russia con droni, missili da crociera e balistici. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che il bilancio provvisorio è di 12 vittime a Kiev e una nella regione della capitale, oltre a circa 40 feriti. Secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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