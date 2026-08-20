Trump: Un anno fa ho firmato il 'Genius Act', l'ho chiamato così in mio onore – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 20 agosto 2026 "Un anno fa, quest'estate, ho firmato una legge fondamentale nota come "GENIUS Act", l'ho chiamata così in mio onore, non volevo che nessuno… non volevo usare il mio nome, quindi l'ho semplicemente chiamata "GENIUS Act"." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev