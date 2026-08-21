Morta in casa con un «grave trauma al volto», con lei il marito e il figlio: il caso in provincia di Potenza

Sarebbero stati proprio il marito e il figlio della vittima a chiamare i soccorsi, che hanno provato a rianimare la donna. Al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi investigativa

Una donna di 57 anni è morta nella casa in cui abitava con il figlio e il marito a Tito, in provincia di Potenza. Sono stati proprio i due famigliari a chiamare i soccorsi. Inutili i tentativi degli operatori del 118 di rianimare la donna.

Stando ai primi elementi emersi all’arrivo dei carabinieri nell’appartamento della famiglia, la donna aveva un gravissimo trauma facciale. La morte della donna sarebbe avvenuta mentre in casa si trovavano già il marito e il figlio. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi investigativa.

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