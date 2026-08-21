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Maltempo al Nord, allagamenti e frane in Lombardia, Liguria e Toscana. Allarme fulmini: «Più di 8mila in due ore» – I Video

21 Agosto 2026 - 11:13 Olga Colombano
Dopo i temporali delle ultime ore, il maltempo continua a colpire diverse regioni del Nord. Oggi sono tre le regioni in allerta arancione e undici in gialla.
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Dopo settimane di caldo estremo, il maltempo continua a colpire il Nord Italia. Dalle prime ore di oggi venerdì 21 agosto temporali e raffiche di vento hanno interessato quasi tutto il Nord d’Italia. Mentre Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana restano in allerta arancione, sono 11 le regioni per cui la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per temporali. La situazione dovrebbe però migliorare già domani, sabato 22 agosto, quando il sole tornerà su gran parte del Paese.

In Toscana più di 8mila fulmini in due ore

La Toscana è stata una delle regioni maggiormente, dalla mezzanotte sono stati registrati circa 18mila fulmini, accompagnati da temporali, forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 chilometri orari.

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I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse località per alberi e rami caduti, oggetti pericolanti, intonaci e tegole danneggiate. A Pescia è crollata una parte del muro dello stadio, mentre a Viareggio un albero è finito sulle auto parcheggiate in via Zanardelli, senza provocare feriti. Anche a Empoli un grosso albero è caduto sulla strada statale 67 Tosco Romagnola. Nel centro di Grosseto, invece, una piccola tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. Il maltempo ha provocato anche numerosi blackout, a San Casciano Val di Pesa, nel Fiorentino, centinaia di case sono rimaste così senza elettricità e connessione internet.

La situazione in Liguria

Anche la Liguria è stata attraversata da una forte fase temporalesca. Oltre 15 millimetri di pioggia sono caduti in appena cinque minuti a Levanto, 65,6 millimetri in un’ora a Montoggio e 200 in una giornata a Tigullio. Dalla mezzanotte sono stati rilevati circa 25mila fulmini, un numero comunque molto inferiore rispetto ai 132.500 registrati nella giornata di ieri. Nel Tigullio, una delle zone più osservate, sono stati allontanati alcuni lavoratori di Fincantieri, mentre i piazzali esterni dello stabilimento si sono allagati. Un fulmine ha colpito anche una chiesa vicina, provocando la caduta di alcuni calcinacci. A Rapallo, una tromba d’aria alla foce del Boate ha provocato danni agli stabilimenti. A Ventimiglia, invece, un fulmine ha colpito un palo vicino alla stazione e ha mandato in tilt per alcune ore la sala comando, provocando un blackout.

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Frane e allagamenti anche in Lombardia

Il maltempo ha provocato problemi anche nella parte nord della Lombardia, dove si sono verificate frane, allagamenti, esondazioni e cadute di alberi. I danni hanno interessato soprattutto le zone del Bresciano e del Bergamasco, dove sei Comuni sono ancora isolati. In più le piogge hanno distrutto alberi, riversato fango e detriti sulle strade tra rendendo difficile la circolazione e lasciando isolati certi comuniLa situazione ha richiesto anche diverse operazioni di evacuazione. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con circa 200 interventi mettendo in sicurezza circa 150 persone. Questa mattina hanno dovuto sgomberare anche un campeggio a Isola di Fondra, dove circa 200 ospiti erano minacciati dalla piena di un torrente e da una frana. A questi interventi si aggiungono anche qui i danni che hanno creato, e continuano a creare, problemi alla rete elettrica in diverse zone.

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Anche in Friuli Venezia Giulia forti temporali e allagamenti

Anche il Friuli Venezia Giulia è stato colpito da forti temporali, grandinate e allagamenti. Sono state 135 le telefonate arrivate al Numero Unico delle Emergenze dalle 18 di ieri fino all’alba di oggi, soprattutto per i danni provocati dal maltempo. In alcune zone, specie quelle di montagna come sullo Zoncolan, il vento ha raggiunto i 128 chilometri orari. Nella mattinata il meteo è stabile, ma il maltempo potrebbe tornare nel pomeriggio e proseguire fino a sera, con temporali anche forti, e nuove raffiche di vento.

@weatherinsider 20/08/2026 – intenso downburst con nubifragio poco dopo le 20:30 a San Giorgio della Richinvelda (PN) in Friuli Venezia Giulia Video di Mirco Bon seguiteci per rimanere aggiornati! Previsioni, tendenze, segnalazioni, weather chasing! Vivi la passione per il meteo insieme a noi.⚡ Unisciti al gruppo Telegram dal link in bio! Vi aspettiamo #nubifragio #pordenone #friuliveneziagiulia #viral #fyp ♬ audio originale – Weather Insider
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