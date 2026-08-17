Meteo, addio al caldo record: stop ai bollini rossi. In arrivo forti temporali, ecco dove
L’ondata di caldo record che ha stretto l’Italia in una morsa nelle ultime settimane sta finalmente per arrestarsi. L’anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti più fresche e instabili, portando un graduale ridimensionamento delle temperature su tutta la Penisola e segnando una svolta sul fronte meteorologico.
Nessun bollino rosso
A confermare la fine del gran caldo sono anche i dati ufficiali. Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute non prevede infatti alcun bollino rosso in nessuno dei 27 centri urbani monitorati fino a mercoledì 19 agosto.
- Lunedì 17 agosto: previsti 12 bollini gialli (Ancona, Bari, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma).
- Martedì 18 agosto: i bollini gialli scendono a 7, concentrandosi principalmente tra Centro e Sud.
- Mercoledì 19 agosto: lievi rialzi termici porteranno 16 città in giallo, mentre Rieti e Roma saranno le uniche due ad attestarsi sul bollino arancione.
La mappa dei temporali: rinfrescata e maltempo da giovedì
Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, il cambio di scenario avverrà in due fasi distinte. Un primo passaggio instabile e contenuto interesserà la cerchia alpina, il Nord-Est, il Levante ligure e il versante adriatico, per poi scivolare martedì verso i rilievi del Sud.
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La vera svolta è attesa per giovedì 20 agosto, quando una perturbazione molto più strutturata investirà prima il Nord-Ovest per poi estendersi all’intero Settentrione e alle regioni tirreniche. L’elevata energia termica e l’umidità accumulate nel suolo e sui mari in questa estate di caldo record rischiano di innescare fenomeni intensi, con forti temporali e grandinate. Contestualmente, la flessione delle temperature si farà marcata, garantendo un generale e decisivo refrigerio.