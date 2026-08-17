Meteo, addio al caldo record: stop ai bollini rossi. In arrivo forti temporali, ecco dove

L'anticiclone subtropicale cede il passo a correnti instabili, ponendo fine all'afa. Da giovedì 20 agosto è previsto l'arrivo di una perturbazione strutturata con forti temporali, grandinate e un netto calo delle temperature.

L’ondata di caldo record che ha stretto l’Italia in una morsa nelle ultime settimane sta finalmente per arrestarsi. L’anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti più fresche e instabili, portando un graduale ridimensionamento delle temperature su tutta la Penisola e segnando una svolta sul fronte meteorologico.

Nessun bollino rosso

A confermare la fine del gran caldo sono anche i dati ufficiali. Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute non prevede infatti alcun bollino rosso in nessuno dei 27 centri urbani monitorati fino a mercoledì 19 agosto.

Lunedì 17 agosto: previsti 12 bollini gialli (Ancona, Bari, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma).

previsti 12 bollini gialli (Ancona, Bari, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma). Martedì 18 agosto: i bollini gialli scendono a 7, concentrandosi principalmente tra Centro e Sud.

i bollini gialli scendono a 7, concentrandosi principalmente tra Centro e Sud. Mercoledì 19 agosto: lievi rialzi termici porteranno 16 città in giallo, mentre Rieti e Roma saranno le uniche due ad attestarsi sul bollino arancione.

La mappa dei temporali: rinfrescata e maltempo da giovedì

Secondo Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it, il cambio di scenario avverrà in due fasi distinte. Un primo passaggio instabile e contenuto interesserà la cerchia alpina, il Nord-Est, il Levante ligure e il versante adriatico, per poi scivolare martedì verso i rilievi del Sud.

La vera svolta è attesa per giovedì 20 agosto, quando una perturbazione molto più strutturata investirà prima il Nord-Ovest per poi estendersi all’intero Settentrione e alle regioni tirreniche. L’elevata energia termica e l’umidità accumulate nel suolo e sui mari in questa estate di caldo record rischiano di innescare fenomeni intensi, con forti temporali e grandinate. Contestualmente, la flessione delle temperature si farà marcata, garantendo un generale e decisivo refrigerio.