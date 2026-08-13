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Meteo, caldo fino a Ferragosto: da domenica arrivano temporali e calo delle temperature. Le previsioni

13 Agosto 2026 - 11:27 Alba Romano
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Ancora sole e temperature roventi fino a Ferragosto, poi il tempo cambia. Arrivano temporali e aria più fresca, soprattutto al Nord
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L’anticiclone africano resterà protagonista sull’Italia ancora per i prossimi giorni, con temperature fino a 35-36°C nelle principali città del Centro-Nord e sulle due Isole Maggiori. Ma da domenica 16 agosto una perturbazione dal Nord Europa porterà temporali e una prima diminuzione delle temperature.

Le previsioni

«Le masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa continueranno a dominare la scena sul bacino del Mediterraneo anche nei prossimi giorni», spiegano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Tra giovedì e venerdì il sole prevarrà su gran parte dell’Italia, mentre l’anticiclone africano accompagnerà anche la giornata di Ferragosto, con valori intorno ai 35-36°C nelle principali città del Centro-Nord e nelle due Isole Maggiori.

Da domenica cambia il tempo

La svolta è attesa da domenica 16 agosto, quando una perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà l’Italia. Il contrasto tra le masse d’aria fredda in arrivo e il caldo ancora presente in Italia potrà favorire temporali anche intensi, inizialmente sulle Alpi e sulle Prealpi e successivamente sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. I fenomeni potranno interessare anche la Liguria e le coste della Toscana, accompagnati da un primo calo delle temperature.

Le previsioni per oggi 13 agosto

Al Nord prevalenza di sole e caldo, con possibili temporali sulle Alpi, soprattutto nelle zone di confine occidentali. Al Centro giornata prevalentemente soleggiata e calda, con rare precipitazioni sui rilievi. Nel pomeriggio possibili temporali isolati tra il Frusinate e l’Isernino. Nel Sud e nelle Isole maggiori possibilità di instabilità. Nel pomeriggio sono attesi temporali sulla Sicilia centro-meridionale, in Campania, Calabria e Sardegna interna.

Meteo 14 agosto

Al Nord ancora sole e caldo, con possibili temporali sulle Alpi occidentali, soprattutto nelle aree di confine. Al Centro prevarrà il sole, mentre al Sud il tempo sarà prevalentemente stabile, con qualche acquazzone sui rilievi.

Le previsioni del meteo a Ferragosto

Il Nord resterà soleggiato e caldo, anche se nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali sulle Alpi centro-occidentali. Al Centro sono attese condizioni stabili e temperature elevate. Al Sud possibili temporali sui rilievi, localmente intensi in Sardegna. La vera svolta, dunque, è attesa da domenica. Dopo Ferragosto il caldo intenso inizierà gradualmente a lasciare spazio a temporali e temperature più contenute.

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