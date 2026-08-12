Quando arriva la tregua dal caldo record, prima il picco ad almeno 40 gradi: cosa dicono le previsioni su Ferragosto

Le temperature resteranno elevate per tutto il weekend, con picchi di 39-40°C. Ma arriva la perturbazione atlantica a riportare un po' di tregua dall'afa

L’ondata di caldo che sta attraversando l’Italia non sembra destinata a mollare la presa. Fino a domenica 16 agosto sono previste giornate ancora molto calde e afose, con temperature elevate su gran parte dell’Italia e punte di 39-40°C al Centro e in Sardegna. Qualche temporale pomeridiano potrà interrompere localmente la fase più torrida, soprattutto nelle aree interne e sui rilievi, ma per una vera svolta bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana.

Le città con bollino rosso

Le città con bollino rosso, che indicano il livello di rischio più elevato, passano dalle 19 di oggi alle 18 di domani, per scendere a 7 venerdì 14 agosto. Oggi Ancona e Cagliari sono le uniche città in arancione, mentre Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona restano in giallo, livello che segnala una fase di pre-allerta. Domani Pescara passerà dal rosso al giallo. Venerdì, invece, il bollino rosso riguarderà Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Sul fronte opposto, Pescara, Trieste e Venezia saranno le tre città in verde, senza particolari rischi legati alle ondate di calore.

Le previsioni meteo

A indicare un possibile cambio di scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Tra lunedì 17 e martedì 18 agosto una perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere l’Italia, mettendo fine alla lunga sequenza di giornate roventi. Prima, però, il caldo continuerà a dominare. Oggi, mercoledì 12 agosto, sono attesi cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con temporali di calore nel pomeriggio sulle Alpi, sugli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi. Giovedì 13 il quadro resterà simile, mentre qualche rovescio potrà interessare soprattutto Campania, Calabria e Sicilia. Venerdì 14 ancora sole e temperature elevate, con isolati acquazzoni possibili in Calabria e Sicilia.

Ferragosto rovente

Il caldo resterà dunque protagonista anche a Ferragosto, con condizioni generalmente stabili e temperature ben oltre la media. Soltanto nella seconda parte del weekend potrebbe iniziare a intravedersi il cambiamento, destinato a diventare più evidente tra il 17 e il 18 agosto con l’arrivo della perturbazione atlantica.

A Bolzano superato il record

L’ondata di calore sta lasciando il segno anche nei dati. A Bolzano sono già 23 i giorni con temperature pari o superiori ai 35°C, secondo il meteorologo altoatesino Dieter Peterlin. Il dato porta così la stagione in corso a superare il precedente record, registrato nel 2015 con 22 giornate oltre questa soglia. Nel 2003 erano state invece 21. Ma il conteggio, secondo le previsioni, potrebbe aumentare ancora nei prossimi giorni.