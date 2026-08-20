Ancona, 19enne colpito da un fulmine mentre fa trekking con gli amici

Il giovane era insieme a un gruppo di escursionisti in Trentino quando è stato raggiunto dalla scarica elettrica

Un ragazzo di 19 anni di Ancona è stato colpito da un fulmine mentre faceva trekking a circa 2.000 metri di quota, nella zona delle Bocchette, nei pressi di Passo Dagnola, nel territorio di Andalo, in Trentino. Il giovane era insieme a un gruppo di escursionisti quando è stato raggiunto dalla scarica elettrica. Nonostante lo shock e alcune lievi ferite, le sue condizioni non sono risultate gravi.

I soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i compagni hanno chiamato il 112. La Centrale unica di emergenza ha immediatamente attivato l’elisoccorso, mentre alcuni operatori della Stazione di Molveno del Soccorso alpino e speleologico trentino si sono portati in piazzola per supportare le operazioni. Il 19enne è stato raggiunto e trasferito in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha reso necessario intervenire rapidamente. L’elicottero è riuscito a raggiungere la zona prima che il meteo diventasse ancora più proibitivo e, attraverso due rotazioni, ha portato a valle non solo il ragazzo ferito, ma anche gli altri componenti del gruppo.