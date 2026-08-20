Maltempo in Liguria: fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia. Caos treni

In mattinata si sono abbattuti più di 30mila fulmini e le forti piogge hanno causato allagamenti a Genova

Dalle 12.45 la circolazione ferroviaria è sospesa a Ventimiglia per condizioni meteo critiche. Secondo quanto riporta Sanremo News a causa del maltempo, un fulmine è caduto vicino alla stazione mandando in tilt la sala comando, compromettendo tutti i sistemi. In Liguria ci sono state 40mila scariche nel giro di poche ore. Trenitalia comunica che i treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. Il nubifragio che sta colpendo la Liguria si poi è spostato su Genova, causando criticità alla circolazione e allagamenti in diverse zone della città. Intorno alle 10:40 la Protezione Civile ha lanciato un nuovo avviso per forti temporali in arrivo sul centro-levante e in Val Bisagno.

Situazione critica a Chiavari

Il Comune di Chiavari segnala una situazione di criticità sul torrente Rupinaro a causa delle forti piogge in corso. «Si invita tutta la popolazione a seguire le norme di autoprotezione e non sostare in punti critici» comunica l’amministrazione.

Maltempo in Liguria: Arpal innalza l’allerta ad arancione sul centro-levante

Arpal ha innalzato il livello di criticità emettendo un’allerta arancione per temporali — il grado massimo per questo tipo di fenomeno — dalle 03:00 alle 15:00 di venerdì 21 agosto per il centro-levante della regione. Sul resto del territorio regionale rimane attiva o viene estesa l’allerta gialla

Si prepara anche la Toscana

La sala operativa della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per la Toscana centro-settentrionale, in vigore dalle ore 22:00 di giovedì 20 agosto fino alle 18:00 di venerdì 21 agosto. Sul resto della regione, per l’intera giornata di venerdì, rimarrà attiva un’allerta gialla. È stata inoltre emessa un’ulteriore allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale che interesserà la Toscana centrale e la Lunigiana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha confermato che il sistema di Protezione Civile è già operativo e pronto a intervenire, invitando la popolazione alla massima prudenza e all’attenzione.