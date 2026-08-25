Le urla di Jessica, la chiamata dei vicini, l’arresto di Jacques (senza una denuncia): cosa è successo in casa Moretti

La dinamica dei fatti avvenuti la notte tra l’11 e il 12 agosto. E perché ora la strategia della difesa sul processo di Crans-Montana può cambiare

Nella notte tra l’11 e il 12 agosto, nella casa dei Moretti a Lens, la situazione è precipitata dopo una lite tra Jacques e Jessica. Secondo la ricostruzione riportata da Repubblica, i vicini hanno sentito le urla e chiamato la polizia. Jessica Moretti è stata portata in ospedale, mentre Jacques è stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare. La Procura ha aperto un procedimento per violenza domestica senza che la donna presentasse una denuncia.

Cosa è successo quella notte

Secondo quanto emerso finora, l’intervento della polizia è partito dalla segnalazione dei vicini di casa, che hanno sentito le urla provenire dalla villetta. Gli agenti sono entrati nell’abitazione e Jessica è stata successivamente accompagnata in ospedale per le conseguenze dell’aggressione. Jacques Moretti – che aveva anche precedenti accuse per sfruttamento della prostituzione, frode e sequestro di persona – è stato invece fermato e si trova ora in carcere. Sulla sua posizione dovranno essere valutati anche gli eventuali provvedimenti successivi, compresa la possibilità di una richiesta di scarcerazione o di trasferimento in una struttura dove possa ricevere assistenza psichiatrica. Nonostante Jessica non abbia presentato una denuncia formale, l’indagine è stata aperta dalla Procura, che può procedere d’ufficio davanti a fatti ritenuti sufficientemente gravi.

La difesa: «Una prova particolarmente intensa»

Gli avvocati della coppia hanno collegato quanto accaduto al periodo di forte pressione che entrambi stanno vivendo da mesi, legato all’inchiesta sulla strage del Constellation, il locale di Crans-Montana dove a Capodanno sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Secondo la difesa, non ci sarebbe un rapporto diretto tra l’inchiesta e l’aggressione, ma il contesto avrebbe contribuito ad aumentare la tensione. Da mesi, infatti, Jacques e Jessica sono coinvolti nell’inchiesta e devono fare i conti con «una prova particolarmente intensa», sarebbe a dire con restrizioni sulla loro vita personale e professionale, oltre che con il peso delle accuse e delle conseguenze della strage.

La vicenda potrebbe ora mettere alla prova anche la linea difensiva che i due hanno mantenuto finora sulla strage. Jacques e Jessica hanno infatti, finora, affrontato il procedimento mantenendo una posizione comune: l’arresto per aggressione potrebbe però cambiare questo equilibrio e i due potrebbero scegliere di affrontare separatamente anche l’inchiesta sul Constellation, proprio nel momento in cui stavano per riaprire i due locali.