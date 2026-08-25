Caorle, scompare Felix: il gatto mascotte del museo. Le telecamere riprendono un uomo mentre si allontana con l’animale
Felix non è tornato a casa e questa volta non sembra essersi allontanato da solo: le telecamere di sorveglianza del museo hanno ripreso un uomo che prende in braccio l’animale e lo porta via con sé. Nelle immagini si vede anche una bambina. La scena è avvenuta nei pressi del Museo nazionale di archeologia del mare di Caorle, in provincia di Venezia, dove Felix, un Sacro di Birmania di 11 anni, era solito passare gran parte delle sue giornate. Da quando è scomparso, la famiglia lo sta cercando insieme al personale del museo e a numerosi cittadini che hanno rilanciato l’appello sui social.
Il gatto che tutti conoscono
Felix viveva con una famiglia della zona e ogni giorno usciva di casa per raggiungere il museo. Non era quindi un randagio, come ha precisato Stella Nosella, che lavora nella struttura. Il gatto aveva una medaglietta al collo, era abituato alle persone e al museo aveva trovato una seconda casa: il personale gli lasciava a disposizione acqua e cibo e Felix si aggirava anche negli uffici della Polizia locale, che si trovano accanto alla struttura. La sua assenza è stata notata subito proprio perché faceva parte della vita quotidiana del quartiere.
Visualizza questo post su Instagram
Ti potrebbe interessare
- Mangiano nel ristorante chiuso e prima di andarsene puliscono tutto. Il titolare pubblica i filmati: «Siete un esempio» – Il video
- Pizza servita in ritardo, cliente prende a schiaffi il ristoratore. Denunciato un 48enne a Reggio Emilia
- Lucertola velenosa nel Padovano: dopo mesi di avvistamenti, a trovarla è stata la cagnolina Stella
L’uomo ripreso dalle telecamere
I proprietari si sono insospettiti quando Felix non è rientrato e hanno chiesto al personale del museo se lo avessero visto. La Polizia locale ha quindi verificato le immagini delle telecamere della zona, individuando il momento in cui un uomo si avvicina al gatto, lo accarezza, lo prende in braccio e si allontana. Non è ancora stato identificato e non è chiaro perché abbia deciso di portare via l’animale. La famiglia ha presentato denuncia e l’invito rivolto a chiunque abbia informazioni è di contattare il museo o la Polizia locale. «Restituitelo», è l’appello lanciato da Caorle: Felix ha una famiglia che lo aspetta.