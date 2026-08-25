Anche Saviano scarica Ranucci: «Si è fatto fregare con le lusinghe. Serve diffidenza con le fonti» – Il video

Lo scrittore analizza le carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Valter Lavitola: «Il potere non corrompe più con le bustarelle. Ti adotta per fregarti»

«Il potere non corrompe più soltanto con le bustarelle, ma con l’affetto. Ti adotta per fregarti». È un’analisi per certi versi spietata quella di Roberto Saviano sul caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci e dell’arresto dell’amico e imprenditore Valter Lavitola. Nella terza puntata della video-rubrica pubblicata sui suoi profili social, lo scrittore campano mette a fuoco quelli che a suo avviso sono alcuni errori del conduttore di Report.

L’errore di Ranucci nella gestione delle fonti

«Un giornalista d’inchiesta», spiega Saviano, «vive di relazioni impresentabili, parla con i pentiti, cena con i faccendieri, ascolta gli uomini dei clan, è il mestiere: stare con i peggiori. La fonte non si sceglie mai tra le anime belle, si sceglie tra chi sa le cose. E chi sa le cose spesso è fango». E allora, dove ha sbagliato Ranucci? Il problema, continua il ragionamento di Saviano, sta nel fatto che tra Ranucci e Lavitola «non c’è distanza, non c’è diffidenza, non c’è il sospetto come igiene professionale verso la fonte». In sostanza, conclude lo scrittore, «Ranucci viene raggirato» e «la fonte diventa sua amica».

La «carta moschicida» della politica

Secondo Saviano, «il veleno vero, che in qualche modo funge da carta moschicida per Ranucci, è proprio la politica. L’idea di sé, la fama, i messaggi dei fan girati all’amico, “milioni di italiani ti vogliono alla guida del paese”, i sondaggi sulla popolarità». Secondo il gip, è questa la strategia attraverso cui Lavitola ha tenuto attaccato a sé Ranucci. Sia chiaro, precisa Saviano, che «Ranucci non ha commesso alcun reato». Eppure, nota l’autore di Gomorra, «quella corazza che non avevano bucato le interrogazioni parlamentari, le querele, i tagli, è riuscita a essere violata da un abbraccio», quello dell’amico Valter Lavitola.

Corrompere con l’affetto, non con le bustarelle

Il paradosso, secondo Saviano, è che i nemici di Ranucci, «che volevano Report a pezzi, non ci sono riusciti in vent’anni». Mentre un faccendiere, «con un ristorante di pesce, con mille “ti voglio bene”, con un contatto preso anche per una questione legata ai figli, ha agganciato Ranucci e di fatto lo ha manipolato, come scrive il giudice nelle carte. È come se il potere non corrompesse più con le bustarelle, ma iniziasse a corrompere con l’affetto. Ti adotta per fregarti».

Foto copertina: ANSA/Mourad Balti Touati | Roberto Saviano ospite della trasmissione “Che tempo che fa”