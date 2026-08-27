Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Briatore a Bonelli: Le mie aziende pagano tasse in Italia, cosa c'entra che ho casa a Montecarlo? – Il video

27 Agosto 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 26 agosto 2026 "Poi, caro Benelli/Bonelli, dovete capire una cosa: non servite a niente! Non siete neanche legna per fare fuoco perché siete legna verde, non va bene, non andate bene! E io lo dico a tutti quelli che mi seguono, a tutti i follower: questa gente qui non bisogna votarla perché non serve a niente, ci costa! Questo qui prenderà 150, 130, 120 mila euro all'anno che paghiamo noi per uno che non serve a niente! Loro criticano solo e soltanto chi crea posti di lavoro, dicono: "Ah, il Twiga fa 9 milioni di fatturato e Briatore ha la residenza a Montecarlo"… Ma cosa vuol dire?" Così Flavio Briatore in un video pubblicato sui social. Not for sale. Courtesy: Flavio Briatore Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’idea di Vannacci: finanziare il welfare con la tassa (o meglio multa) sulle bestemmie

2.

Le lettera a Mattarella di giuristi e docenti contro il programma di Vannacci: «Vuole cancellare le conquiste politiche e sociali»

3.

Tajani gela Salvini sugli extraprofitti: «Una parolaccia che sa di Unione Sovietica, sono contrarissimo»

4.

Vannacci teme il «circolo vizioso» dei nuovi italiani che votano, ma il programma di Futuro Nazionale lo alimenterebbe

5.

Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre: in arrivo nuovi aiuti in base al reddito