Briatore a Bonelli: Le mie aziende pagano tasse in Italia, cosa c'entra che ho casa a Montecarlo? – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 agosto 2026 "Poi, caro Benelli/Bonelli, dovete capire una cosa: non servite a niente! Non siete neanche legna per fare fuoco perché siete legna verde, non va bene, non andate bene! E io lo dico a tutti quelli che mi seguono, a tutti i follower: questa gente qui non bisogna votarla perché non serve a niente, ci costa! Questo qui prenderà 150, 130, 120 mila euro all'anno che paghiamo noi per uno che non serve a niente! Loro criticano solo e soltanto chi crea posti di lavoro, dicono: "Ah, il Twiga fa 9 milioni di fatturato e Briatore ha la residenza a Montecarlo"… Ma cosa vuol dire?" Così Flavio Briatore in un video pubblicato sui social. Not for sale. Courtesy: Flavio Briatore Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev