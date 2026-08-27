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Raid dell'esercito russo nella regione di Kiev, soccorsi del Servizio per emergenze dell'Ucraina – Il video

27 Agosto 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 26 agosto 2026 roseguono nel distretto di Boryspil, nella regione di Kyiv, le operazioni per la liquidazione delle conseguenze dell'ultimo attacco aereo russo. Nelle attività di soccorso e spegnimento dei vari focolai di incendio sono stati impiegati anche i mezzi aerei del Servizio Statale per le Emergenze dell'Ucraina (DSNS), unitamente a forze e mezzi aggiuntivi. Not for sale. Courtesy: State of Emergency of Ukraine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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