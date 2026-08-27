Raid dell'esercito russo nella regione di Kiev, soccorsi del Servizio per emergenze dell'Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 26 agosto 2026 roseguono nel distretto di Boryspil, nella regione di Kyiv, le operazioni per la liquidazione delle conseguenze dell'ultimo attacco aereo russo. Nelle attività di soccorso e spegnimento dei vari focolai di incendio sono stati impiegati anche i mezzi aerei del Servizio Statale per le Emergenze dell'Ucraina (DSNS), unitamente a forze e mezzi aggiuntivi. Not for sale. Courtesy: State of Emergency of Ukraine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev