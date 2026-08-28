Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀDisabilitàGrossetoPalestreSocial mediaToscana

«Sei un mongolo», bufera sulla pubblicità di una palestra di Grosseto: il Garante della disabilità la fa rimuovere

28 Agosto 2026 - 22:15 Olga Colombano
La denuncia di Diego Montani: «Il termine usato come metafora negativa diventa uno strumento di discriminazione»
Google Preferred Site

«Ci è stato insegnato che se giochi da grande sei un mongolo». È la frase comparsa in una campagna pubblicitaria pubblicata sui social da una palestra di Grosseto, finita al centro delle critiche per l’uso di un termine in senso dispregiativo. La parola «mongolo» viene, infatti, utilizzata nel messaggio come sinonimo di incapacità o ridicolo, trasformando una condizione legata alla disabilità in un insulto. A intervenire è stato Diego Montani, Garante della disabilità del Comune di Grosseto, che ha chiesto alla palestra di rimuovere il contenuto. Secondo Montani, l’utilizzo di quel linguaggio rischia di rafforzare stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità. La palestra ha accolto la richiesta e ha rimosso il post oggi.

La reazione del garante delle disabilità

A contestare la campagna era stato Montani, che aveva detto di comprendere «l’intento ironico e ludico» della pubblicità, ma di non poter considerare appropriata la scelta delle parole. «Le parole non sono neutre», aveva spiegato il Garante, sottolineando come il termine «mongolo», utilizzato in quel contesto come metafora negativa, possa diventare uno strumento di discriminazione. Montani aveva quindi invitato la palestra a rimuovere la pubblicità. «La dignità delle persone non può essere il termine di paragone per suscitare ilarità», ha scritto, aggiungendo che la sfida culturale dovrebbe essere quella di «scardinare i pregiudizi senza crearne o rafforzarne altri». «Una società civile è quella nella quale nessuno viene lasciato indietro, nemmeno attraverso le parole», ha concluso poi Montani.

La palestra rimuove il post ma contesta il metodo

La palestra ha infine rimosso il contenuto e il titolare ha espresso pubblicamente il proprio «sincero rammarico» per l’espressione utilizzata, riconoscendone l’inappropriatezza. A comunicarlo è stata l’avvocata Giuliana Romualdi, che assiste il proprietario della struttura. La legale, però, ha contestato il modo in cui il Garante ha affrontato la vicenda. Secondo Romualdi, prima di intervenire pubblicamente sarebbe stato preferibile cercare un confronto diretto con la palestra, attraverso «l’interlocuzione riservata o l’invito formale». L’avvocata sostiene infatti che la diffusione pubblica della contestazione abbia finito per esporre il titolare a una «gogna mediatica», senza la possibilità di intervenire per correggere il contenuto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Condannato a 520 ore di lavori utili non ne fa neanche una, ma la Cassazione gli dà ragione: «Nessuno gli ha detto cosa fare»

2.

Sigfrido Ranucci «tradito» dagli inviati di Report, la lettera alla Rai: «Salviamo noi il programma»

3.

Venezia, scippa due anziani ma muore d’infarto: la fine di Mika, lo storico borseggiatore di turisti

4.

Aosta, stupravano il nipote e lo filmavano: arrestati. I video della vergogna su pc e cellulari

5.

Mykonos, Wizz Air lascia a terra 39 turisti, l’odissea al rientro per Roma: «Esausti e senza soldi»

leggi anche
50enne investita risarcimento sentenza
ATTUALITÀ

Morì investita sulla Tiburtina ma l’assicurazione negò il rimborso. «Colpa della vittima». Il tribunale ribalta tutto: 410mila euro ai parenti

Di Alba Romano
Lettini in spiaggia
ECONOMIA & LAVORO

Licenziata perché era al mare, ma l’operaia vince due volte in tribunale: «Assisteva la madre a casa: perché era in spiaggia»

Di Giulia Norvegno
banchi di scuola
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scrive a Mattarella e Valditara per non perdere la sua insegnante di sostegno, la lettera dello studente con disabilità: «Trovata una soluzione»

Di Olga Colombano