Rimini, perseguitata dall’ex si rifugia in Questura: 41enne arrestato per stalking

La donna aveva già cambiato casa, numero di telefono e lavoro a causa delle persecuzioni. L’uomo l’avrebbe seguita fino alla Questura, dove gli agenti lo hanno arrestato.

Ha cercato rifugio direttamente in Questura dopo essere stata inseguita ancora una volta dall’ex compagno. È successo a Rimini, dove una donna ha raccontato alla polizia mesi di minacce, appostamenti e aggressioni. Il 41enne, originario di Treviglio, in provincia di Bergamo, è stato arrestato dalla Squadra mobile con l’accusa di stalking.

Mesi di minacce e aggressioni

La relazione era iniziata nell’aprile 2026 e secondo il racconto della donna il comportamento dell’uomo sarebbe diventato presto sempre più aggressivo. Alle scenate di gelosia sarebbero seguiti insulti, minacce, telefonate e messaggi continui, oltre agli appostamenti nei luoghi frequentati dalla donna. In alcuni episodi l’avrebbe anche aggredita fisicamente. Per cercare di sottrarsi alle persecuzioni, la donna aveva lasciato il lavoro, cambiato numero di telefono e trovato un’altra abitazione. Aveva già presentato una querela, poi ritirata, e in più occasioni erano dovute intervenire le forze dell’ordine.

L’ultimo inseguimento

La situazione è precipitata dopo un nuovo episodio nell’hotel dove la donna aveva trovato lavoro. L’uomo si sarebbe presentato davanti alla struttura, provocando una discussione e minacciando anche altre persone. La donna è riuscita ad allontanarsi senza farsi notare e ha raggiunto la Questura per chiedere aiuto. Poco dopo è arrivato anche l’ex compagno, che è stato fermato dagli agenti. La donna ha presentato una nuova denuncia e l’uomo è stato arrestato in flagranza. Il 41enne, difeso dall’avvocata Stefania Lisi, dovrà comparire davanti al giudice per la convalida.