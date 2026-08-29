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Niger, spari nella notte a Niamey: interrotte le trasmissioni della tv nazionale – Il video

29 Agosto 2026 - 10:45 Alba Romano
Un attacco armato è in corso dalla notte scorsa contro siti strategici della capitale, tra cui la base aerea 101 e il palazzo presidenziale
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Nella notte, colpi d’arma da fuoco ed esplosioni sono stati uditi a Niamey, la capitale del Niger, come riportano Deutsche Welle e media locali. Sarebbe stato preso di mira l’aeroporto internazionale Diori Hamani – che ospita anche una base aerea militare – e il perimetro di sicurezza attorno alla sede della presidenza. Bana Wagana Ibrahim, membro dell’Ufficio del Consiglio Consultivo del Niger e deputato del parlamento dell’Alleanza degli Stati del Sahel (Aes), ha scritto su Facebook che gli assalitori avevano preso di mira la Base 101, ma che le forze di sicurezza avevano ripreso il controllo della situazione.

Interrotte le trasmissioni della tv Télé Sahel

Sempre nella notte sono state interrotte le trasmissioni della tv nigerina. Alle 9 ora locale uno schermo nero ha preso il posto dei programmi di Télé Sahel.

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