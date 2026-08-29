Ucraina sotto attacco: strage a Kiev e allarme escalation. Tusk: «A rischio i prossimi mesi» – La diretta

Abbattuti 233 droni russi in tutto il Paese. Sirene spiegate da tre giorni nella capitale

Un devastante attacco con droni russi ha colpito la regione di Kiev, provocando un vasto incendio in un magazzino e la morte di almeno 27 persone, un bilancio che le autorità locali temono possa salire. La contraerea ucraina ha intercettato 233 vettori in tutto il Paese, mentre la capitale e diverse regioni sono al terzo giorno consecutivo di allarmi aerei ininterrotti. Detriti di droni caduti hanno causato incendi anche nei distretti cittadini di Holosiivskyi e Sviatoshynskyi.