Ucraina sotto attacco: strage a Kiev e allarme escalation. Tusk: «A rischio i prossimi mesi» – La diretta
Un devastante attacco con droni russi ha colpito la regione di Kiev, provocando un vasto incendio in un magazzino e la morte di almeno 27 persone, un bilancio che le autorità locali temono possa salire. La contraerea ucraina ha intercettato 233 vettori in tutto il Paese, mentre la capitale e diverse regioni sono al terzo giorno consecutivo di allarmi aerei ininterrotti. Detriti di droni caduti hanno causato incendi anche nei distretti cittadini di Holosiivskyi e Sviatoshynskyi.
L'allarme di Tusk: Mosca sta preparando una nuova escalation
Parallelamente, cresce l’allarme geopolitico: il premier polacco Donald Tusk ha avvertito che la Russia si sta preparando a una nuova e seria escalation nei prossimi 7-8 mesi, rendendo l’imminente autunno-inverno un periodo critico per la sicurezza dell’intera regione. Tusk ha inoltre confermato che Varsavia è a conoscenza della recente visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, ribadendo la costante cooperazione strategica con l’intelligence statunitense.