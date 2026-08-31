Zucchine, pollo e caffè: ecco i prodotti che sono diventati beni di lusso. In 5 anni stangata del 30% per le famiglie

Guerre, clima ed energia spingono i listini: la simulazione su 31 prodotti mostra un aumento da 100 a 129,5 euro. Tra i beni più colpiti caffè, olio extravergine e verdure. Stangata anche sui servizi, dalla tazzina al bar ai carburanti. L'analisi del Sole 24 ore

C’è un fenomeno, amaro, che riguarda la pressione dei prezzi sui bilanci delle famiglie italiane. Lo analizza oggi Il Sole 24 ore sottolineando che a luglio l’indice FAO dei prezzi alimentari internazionali ha raggiunto quota 131,1 punti (+0,6% su giugno), toccando il livello più alto da inizio 2023. Sebbene il dato resti lontano dal picco storico registrato a marzo 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina (quando superò quota 160), la dinamica globale continua a scaricarsi con forza sui carrelli della spesa nazionali, complice la forte dipendenza dell’Italia dall’importazione di materie prime agricole.

La simulazione: 30 euro in più per lo stesso paniere

Per quantificare l’impatto reale di questa fiammata inflazionistica, Il Sole 24 Ore ha analizzato l’evoluzione del costo della vita prendendo a riferimento un carrello della spesa da 100 euro del luglio 2021, rappresentativo dei consumi settimanali di una famiglia-tipo composta da una coppia con un figlio.

Rivalutando lo stesso paniere di 31 prodotti fondamentali – attraverso l’applicazione dei coefficienti NIC dell’Istat ai dati dell’Osservatorio Prezzi del Mimit – lo scontrino complessivo a luglio 2026 ha raggiunto 129,50 euro. Per acquistare le medesime quantità di cibo si spende oggi il 29,5% in più, un dato che rispecchia fedelmente l’inflazione alimentare misurata dall’Istat nel quinquennio (+30%), a fronte di un’inflazione generale fermatasi al 21%.

La mappa dei rincari: impennata per olio, caffè e ortaggi

Analizzando il dettaglio dei singoli prodotti, le impennate più severe, spiega il quotidiano economico, sono registrate nell’arco dei cinque anni e riguardano due capisaldi delle dispense italiane: il caffè tostato che registra un +51% (da 11,64 a 17,55 euro al chilo), l’olio extravergine d’oliva con +47% (da 4,73 a 6,97 euro al litro) e l’ortofrutta, dove il paniere simulato registra un incremento medio del 39%. A guidare i rincari sono le verdure più comuni nei menu quotidiani: zucchine (+51%), pomodori (+45%), patate: (+44%), cavolfiori (+42%) e melanzane (+41%)

Più contenuti gli aumenti per carote (+21%) e lattuga (+24%). Per quanto riguarda la frutta (+14% media del paniere), la presenza costante di mele e banane ha mitigato gli sbalzi più pronunciati osservati su fragole (+48%), limoni (+37%) e arance (+31%).

Sul fronte delle proteine, la contrazione dei consumi di carne bovina a favore del pollame non ha messo al riparo dalle rincorse dei listini: il petto di pollo ha segnato un +34% (passando da 10,2 a 13,7 euro al chilo), mentre la carne bovina è salita del 31% (+6 euro al chilo). Rincari a due cifre anche per uova (+43%), riso (+44%), pane (+28%) e pasta (+24%).

Non solo supermercato: salgono bar, trasporti e servizi

L’inflazione non si ferma tra le corsie dei supermercati ma penetra nell’intera routine quotidiana. La pausa al bar per il caffè del mattino registra un incremento del 21% (da 1,07 a 1,30 euro). Considerato il consumo nazionale stimato da Fipe-Confcommercio in circa 6 miliardi di tazzine all’anno, la sola tazzina al bar comporta un esborso aggiuntivo per i consumatori pari a 1,4 miliardi di euro all’anno.

Stesso rincaro (+21%) per il panino della pausa pranzo, mentre la cura della persona (parrucchiera ed estetista) richiede il 14% in più. Nemmeno la mobilità offre riparo: per gli spostamenti verso il lavoro si registra un +12,7% per la benzina self-service e un +10% per i biglietti del trasporto pubblico locale, con costi in salita anche per autorimesse (+13%) e manutenzione dell’auto (+20%).