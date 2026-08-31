Yacht affonda a Jesolo dopo un incendio, evacuate 10 persone, intervento dei Vigili del Fuoco – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 31 agosto 2026 Uno yacht è affondato al largo della zona Faro a Jesolo (Venezia) a causa di un incendio che ha gravemente compromesso lo scafo. Le 10 persone a bordo e il comandante sono stati evacuati dalla Guardia Costiera. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con il nucleo nautico, i sommozzatori di Mestre e un elicottero del reparto volo di Venezia per lo spegnimento delle fiamme. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev