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Legge elettorale, Boccia (Pd): La destra vuole cambiare le regole in base ai sondaggi – Il video

01 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2026 "Ma la cosa peggiore, riguardando gli emendamenti che sono stati presentati e prendendo atto delle nuove differenze che ci sono dentro la maggioranza, è che la sensazione che viene fuori è che la legge elettorale per la destra cambi ogni volta che cambiano i sondaggi, non rendendosi conto che le regole della democrazia devono restare sempre le stesse e possibilmente neutrali." Così il Senatore del Pd Francesco Boccia intervenuto al Senato durante una conferenza stampa sulla legge elettorale. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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