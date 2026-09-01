Legge elettorale, Boccia (Pd): La destra vuole cambiare le regole in base ai sondaggi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2026 "Ma la cosa peggiore, riguardando gli emendamenti che sono stati presentati e prendendo atto delle nuove differenze che ci sono dentro la maggioranza, è che la sensazione che viene fuori è che la legge elettorale per la destra cambi ogni volta che cambiano i sondaggi, non rendendosi conto che le regole della democrazia devono restare sempre le stesse e possibilmente neutrali." Così il Senatore del Pd Francesco Boccia intervenuto al Senato durante una conferenza stampa sulla legge elettorale. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev