Allerta dei 007 danesi: «La Russia pianifica sabotaggi alle nostre industrie»

Nel mirino le aziende che producono armamenti per l'Ucraina

I servizi di sicurezza e intelligence della Danimarca (PET) hanno lanciato un allarme diretto: la Russia sta pianificando azioni di sabotaggio concrete sul suolo danese, prendendo di mira in modo specifico la filiera industriale della difesa. A rivelarlo è stata un’inchiesta dell’emittente pubblica DR, ripresa dalle dichiarazioni rilasciate al quotidiano Berlingske da Emil Græsholm, capo del controspionaggio del PET.

Nel mirino le forniture per Kiev

«Constatiamo che anche le aziende danesi sono oggetto di concreti piani di sabotaggio da parte della Russia e che i servizi segreti russi stanno preparando attivamente azioni rivolte all’industria della difesa in Danimarca», ha spiegato Græsholm. I bersagli sensibili identificati dall’intelligence comprendono primariamente gli stabilimenti e le imprese impegnati nella produzione di armamenti e tecnologie militari destinate a sostenere l’esercito ucraino.

La rete di reclutamento locale

Oltre alla pianificazione degli attacchi, il PET sottolinea come Mosca stia intensificando gli sforzi per ingaggiare basisti e collaboratori direttamente sul territorio nazionale. I servizi russi, sottolineano, cercano intermediari e residenti per agevolare le operazioni di pianificazione e attacco. L’intelligence mette in guardia anche dal rischio che cittadini o dipendenti vengano manipolati o usati come copertura senza rendersene conto. «È estremamente grave se i cittadini danesi aiutano i servizi segreti russi, sia intenzionalmente che involontariamente», ha ribadito con fermezza il vertice del controspionaggio danese.