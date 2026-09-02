Frana del Monviso, il Soccorso Alpino: non ci sono dispersi

Il sentiero in prossimità del Rifugio Quintino Sella è stato interessato principalmente da una consistente nube di polvere e detriti sollevata dal distacco

Non ci sono dispersi nella frana del Monviso. Gli accertamenti effettuati stamane dal Soccorso alpino sul Monviso, dove ieri è caduta una grande frana, hanno consentito di escludere il coinvolgimento di persone. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che il sentiero in prossimità del Rifugio Quintino Sella è stato interessato principalmente da una consistente nube di polvere e detriti sollevata dal distacco. Senza essere direttamente investito dal corpo principale della frana. Alla luce degli elementi raccolti, al momento – fa sapere il Soccorso alpino – si esclude che vi siano persone rimaste coinvolte nell’evento.

Allo stesso rifugio ieri era stato inoltre segnalato il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità estera, per questo sono state svolte verifiche per accertarne la posizione e l’eventuale collegamento con l’evento franoso. Alla luce degli elementi raccolti, al momento si esclude che vi siano persone rimaste coinvolte nell’evento.