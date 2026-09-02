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Nuovi raid russi su Donetsk, 4 feriti a Sloviansk, le immagini dei soccorsi – Il video

02 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 02 settembre 2026 Nuovo attacco russo nella regione di Donetsk, dove i raid hanno colpito in particolare la comunità di Sloviansk e la città di Kramatorsk. A Sloviansk si registrano almeno 4 feriti, oltre a danni a due condomini e sette abitazioni private; i vigili del fuoco hanno estinto diversi incendi divampati in un edificio residenziale, in alcuni garage e in strutture agricole, dovendosi più volte interrompere per ripararsi a causa del pericolo di ulteriori attacchi. A Kramatorsk un raid aereo ha danneggiato tre condomini, un istituto scolastico e un esercizio commerciale, provocando un incendio domato dai soccorritori. Courtesy: State Emergency Service of Ukraine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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