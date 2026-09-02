Primo ministro spagnolo Sanchez: Mobiliteremo 300 milioni per Ceuta, supereremo questa crisi – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, Spagna, 02 settembre 2026 "La nostra priorità è far uscire quanto prima la gente dalle strade, garantire un'attenzione degna a chi è arrivato e restituire ai ceutani la tranquillità che meritano. E non ci fermeremo qui: mobiliteremo, come abbiamo fatto ieri nel Consiglio dei Ministri, 300 milioni di euro per sostenere le imprese e i negozi di Ceuta, rafforzare i servizi pubblici e aiutare la città a riprendersi da queste settimane così difficili." Così il Primo Ministro spagnolo Sanchez in un video pubblicato sui social. Courtesy: Pedro Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev