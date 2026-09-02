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Accoltella l’ex moglie e fugge con il figlio: arrestato a Torvaianica

02 Settembre 2026 - 08:48 Alba Romano
torvaianica spiaggia accoltella moglie
torvaianica spiaggia accoltella moglie
È accaduto in un appartamento di Fontana Candida al Tuscolano
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Ha accoltellato al petto la ex moglie e poi l’ha accompagnata in ospedale. Per poi scappare cercando di trovare rifugio sul litorale. L’uomo, un quarantasettenne romano, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo sette ore di ricerche. È accaduto in un appartamento di Fontana Candida al Tuscolano a Roma, casa dell’uomo. La moglie era andata in casa per recuperare degli effetti personalità

L’aggressione

Ma è stata aggredita verbalmente dall’uomo, che poi ha afferrato un coltello per colpirla al petto per quattro volte. Dopo essersi reso conto delle ferite della vittima l’ha accompagnata in auto al pronto soccorso. Portando con sé il figlio adolescente che aveva assistito all’aggressione. Poi è fuggito sempre con il figlio in auto. Secondo la prima prognosi rilasciata dai sanitari, i fendenti rivolti alla vittima non si sarebbero rivelati mortali solo per «eventi fortuiti». La donna, sentita dagli investigatori una volta riacquisita coscienza, ha denunciato quanto accaduto poco prima. Raccontando anche un quadro di violenze subite in passato, che avevano determinato la rottura del rapporto coniugale. Anche in altre occasioni gli episodi sarebbero stati consumati alla presenza dei figli minorenni.

La caccia all’uomo

I poliziotti hanno avviato le ricerche del presunto autore, che si sono protratte per sette ore. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, per depistare le indagini, avrebbe anche manomesso il dispositivo satellitare di cui era dotata la sua auto. Che è stata ritrovata, poco prima della mezzanotte, a Torvajanica. Il blitz è scattato dopo pochi minuti, quando gli investigatori hanno scorto le sagome dell’ex marito e del figlio mentre facevano ritorno verso il veicolo. All’interno dell’abitacolo, sul sedile posteriore, sono stati poi rinvenuti una valigia contenente alcuni indumenti ed un cassetto con dei farmaci, verosimilmente racimolati dall’indagato dall’ultima sua dimora prima di fuggire.

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Il coltello

Nell’abitazione di Fontana Candida, dove si sarebbe consumata l’aggressione, è stato infine trovato e sequestrato un coltello intriso di sangue. A notte inoltrata, l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato femminicidio ed accompagnato in carcere. La magistratura di Velletri ha poi convalidato l’operato della polizia giudiziaria disponendo per lui la custodia cautelare.

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