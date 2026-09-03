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Addio a Fabio Mussi eccolo al Senato nel 2014: Proposta di riforma del Governo è ademocratica – Il video

03 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2026 È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, storico dirigente e figura di spicco della sinistra italiana, attualmente in Alleanza Verdi e Sinistra (Avs). A darne notizia tra i primi è stato l'ex presidente della Regione Toscana, Vannino Chiti. Nato a Piombino (Livorno) il 22 gennaio 1948, Mussi aveva subito nel 2008 un doppio trapianto di reni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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