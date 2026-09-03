Bovino cade in un dirupo a Fiastra, il salvataggio dei Vigili Del Fuoco con l'elicottero – Il video

(Agenzia Vista) Macerata, 03 settembre 2026 Un bovino, caduto e rimasto bloccato all'interno di un dirupo nel territorio comunale di Fiastra (Macerata), è stato tratto in salvo nella giornata di oggi grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di recupero dell'animale sono state portate a termine dall'equipaggio dell'elicottero "Drago VF170", appartenente al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pescara. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev