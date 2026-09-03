Lo spot della Regione Veneto sulle Case della Comunità con il presidente Stefani testimonial – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 03 settembre 2026 È stata presentata presso lo stand della Regione Veneto all'Hotel Excelsior del Lido, a margine della Mostra del Cinema di Venezia, la nuova campagna di comunicazione regionale dedicata alle Case della Comunità. All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Alberto Stefani e l'assessore alla Sanità Gino Gerosa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev