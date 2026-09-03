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Mamdani: Stop all'Ia generativa nelle scuole pubbliche di New York, serve connessione umana – Il video

03 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 03 settembre 2026 "Oggi sono orgoglioso di annunciare la prima linea guida globale sull'IA mai realizzata per le nostre scuole pubbliche a New York: la risposta del Municipio a queste domande. È la più completa nel suo genere in tutto il Paese e parte da un principio semplice: i bambini hanno bisogno dei loro insegnanti e della connessione umana per imparare e per crescere. E hanno bisogno di sviluppare competenze insieme ai loro pari, costruire relazioni con i loro insegnanti e affrontare problemi complessi da soli." Così il Sindaco di New York Zohran Mamdani durante una conferenza stampa. Courtesy: Nyc Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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