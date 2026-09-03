Strage via Carini, Nando Dalla Chiesa ricorda padre alla Camera: Assoluta alterità Arma dalla mafia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2026 "Mio padre era Comandante della legione di Palermo, noi eravamo arrivati a luglio del 1966. Lui dice: "Ho capito che molti dei nostri carabinieri utilizzano, magari anche in ufficio o nei rapporti con la gente, un termine per definire persone con cui non dovremmo avere nulla a che fare, sono i mafiosi, chiamandolo 'zio'. A volte ho perfino inteso questa espressione nei confronti di persone con cui non dovremmo avere alcun rapporto, 'bacio le mani'. Ora, vorrei ricordare che un carabiniere non bacia le mani a nessuno, che un carabiniere non si flette davanti a nessuno, che se si china, si china soltanto davanti alla legge". La sua preoccupazione è di restituire all'Arma quel senso di assoluta alterità nei confronti della mafia. Non c'è intesa possibile, non c'è riconoscimento possibile. I vostri gradi non sono gradi per noi, questo è il senso." Così Nando Dalla Chiesa ospite alla Camera nel 2023. Courtesy: Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev