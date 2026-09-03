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Trump: Dissi a Macron che avrei messo un dazio del 100% su vini francesi, mi pregò di non farlo – Il video

03 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 03 settembre 2026 "Ho detto: 'Sì che lo farai, Emmanuel, al 100%. Al 100%, perché se non lo fai metterò un dazio del 100% su tutti i vostri vini e champagne che entrano negli Stati Uniti'. E lui ha detto: 'Donald, Donald, sarei felice di farlo, per favore non farmi questo'." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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