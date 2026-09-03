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Zaia su fine vita: Evitare 50 leggi diverse, Parlamento faccia norma nazionale a ombrello – Il video

03 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Venezia, 03 settembre 2026 "Ma io spero che non sia un messaggio di sfida, ma un messaggio di dire: evitiamo che ci siano 50 leggi diverse in Italia, che il Parlamento abbia un ulteriore livello di legittimazione per affrontare una legge nazionale che è veramente quella che serve. E quindi se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: 'Cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme'. Questo è quello che serve a un Paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiede questo." Così il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Luca Zaia dopo l'approvazione della legge sul fine vita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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