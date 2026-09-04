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Donzelli: Governo Meloni più stabile della storia in 4 anni, rimediato ai danni delle sinistre – Il video

04 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "Oggi con Giorgia Meloni celebriamo il Governo più stabile della storia repubblicana. In quattro anni abbiamo quasi rimediato ai danni fatti dalle sinistre nei dieci precedenti. Il taglio delle tasse, un milione e trecentomila posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura." Così Giovanni Donzelli in una dichiarazione a Bari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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