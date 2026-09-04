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Edi Rama: Governo Meloni più longevo d'Italia, prima cambiavano più degli allenatori del Milan – Il video

04 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Tirana, Albania, 03 settembre 2026 "Giorgia, leggo che da oggi sei alla guida del governo più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Ma davvero? Mi ero abituato male io, a cambiare interlocutore a Roma quasi al ritmo dei cambi di allenatore del Milan". Così il Primo Ministro dell'Albania Edi Rama in un video pubblicato sui social. Courtesy: Edi Rama Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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