«Ragioniamo un attimo Federico». Vella e i 40 minuti di trattativa con gli agenti dopo aver ucciso Lorena Isceri. Poi il salto nel vuoto – Il video

Le immagini diffuse dal Tg1 mostrano il giovane davanti agli agenti prima di gettarsi di sotto

Subito dopo aver gettato la ex compagna Lorena Isceri dal viadotto della A1, all’altezza di Barberino di Mugello, Federico Vella è rimasto aggrappato al guardrail, minacciando di buttarsi a sua volta. Gli agenti della Polizia Stradale di Pian del Voglio hanno provato a far ragionare il ragazzo di Firenze, invano. Per circa 40 minuti, come dimostrano le immagini del Tg1, hanno cercato di farlo desistere.

La trattativa, mentre gli agenti scoprono che Lorena non è più nell’auto

Una poliziotta si inginocchia sull’asfalto cercando di stabilire un contatto umano con il 36enne («Fede non farlo, ho chiamato la tua mamma, ti sto chiedendo un favore»). Durante la complessa mediazione, i poliziotti hanno compreso la drammatica verità: Lorena non era più all’interno dell’auto, ma giaceva priva di vita ai piedi del viadotto. Nulla da fare, nonostante le parole degli agenti Vella si lascia poi cadere nel vuoto.