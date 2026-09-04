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John Malkovich arriva sul red carpet di Venezia 83 per la seconda serata del festival – Il video

04 Settembre 2026 - 10:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Venezia, 03 settembre 2026 L'attore e regista statunitense John Malkovich ha sfilato sul red carpet della 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Accolto dall'entusiasmo dei fan e dai fotografi presenti al Lido, il divo hollywoodiano è tra le grandi star protagoniste della seconda serata del festival. Courtesy: Andrea Orlando Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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