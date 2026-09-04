Meloni: A chi vuole ostacolarci dico: Mettetevi comodi, non avete capito con chi avete a che fare – Il video
(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "Alla nostra classe dirigente voglio dire: dobbiamo fare di più, dobbiamo farlo meglio. Ma a chi tenta di ostacolarci dico: mettetevi comodi. Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, beh, non avete capito con chi avevate a che fare". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta durante l'evento di Fratelli d'Italia 'Il Governo più stabile, l'Italia + forte' a Bari. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev